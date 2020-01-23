تركيا مهتمة بالتعاون مع روسيا لتطوير حقول الغاز بالقرب من قبرص

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأن تركيا مهتمة بالتعاون مع روسيا في تطوير حقول الغاز قبالة ساحل قبرص.

أشار جاويش أوغلو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ في تطبيق معايير مزدوجة فيما يتعلق باحترام حقوق القبارصة الأتراك في احتياطات الغاز بالجزيرة.

وأضاف قائلا: "لقد اقترحنا أن يكون الاتحاد الأوروبي وسيطا أمينا لحل المشكلة، فهو ملزم بحماية حقوق القبارصة الأتراك، وليس فقط القبارصة اليونانيين، لكن لسوء الحظ أظهروا معايير مزدوجة ومنافقة".

وتابع قائلا " لقد طلبنا من الاتحاد الأوروبي والكيانات الأخرى إيجاد حل يضمن حقوق القبارصة الأتراك في احتياطيات الغاز ولكن الجميع رفض الحلول".

كما أكد جاويش أوغلو، على أن يقوم القبارصة الأتراك واليونانيين بالعمل سويا لتطوير الودائع والعائدات القبرصية، لكن ذلك لم يحدث في الوقت الذي يدافع فيه الاتحاد الأوروبي عن حقوق القبارصة اليونانيين فقط.

واختتم بقوله: " فيما يتعلق بأعمال الحفر والاستكشاف والتطوير، أعتقد بأنهم ينبغي عليهم العمل بشكل مشترك، والجانب التركي مستعد لذلك، وهذا ما ناقشه الرئيسان الروسي والتركي، وأعتقد بأن هناك مكانا للتعاون بين روسيا وتركيا".