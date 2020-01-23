مدير أكبر البنوك الروسية يشيد بمنتدى "دافوس" لهذا العام

صرح غيرمان غريف، مدير بنك "سبيربنك" الروسي، بأن منتدى دافوس الاقتصادي لهذا العام اتسم باتجاهين جديدين تمثلا باختفاء الضغط الممارس على المشاركين الروس، بالإضافة لاكتساب قطاع الأعمال الأجنبي في روسيا اهتماما أكبر.

قال مدير أكبر بنك روسي، والمشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي، بأن منتدى هذا العام شهد اختفاء الضغط على المشاركين الروس بالإضافة للاهتمام بقطاع الأعمال الأجنبية في روسيا.

موضحا " التسيس كان أقل من السنوات السابقة، حيث كان من الصعب للغاية على الروس المشاركة هنا، حيث كنا نواجه ضغوطا هائلة، أما اليوم فكل ذلك ذهب، هذا تحول إيجابي كبير".

مضيفا "هناك اهتمام كبير بروسيا، والكثير من الأسئلة حول ما يحدث والتغييرات الأخيرة في الحكومة"، بحسب ماصرح به في لقاء مع قناة "روسيا 24".

كما وأكد غريف بأن رجال الأعمال الروس يستطيعون الإجابة وبسهولة عن التغييرات الأخيرة، لأنهم ينظرون لذلك بشكل إيجابي.

واختتم قائلا "أنا شخصيا في حالة إيجابية كبيرة. يبدو لي أنه يمكننا تحقيق تنمية اقتصادية، ونحترم هؤلاء الأشخاص الذين ساهموا بذلك، هناك توقعات بإجراء إصلاحات وتغيير نحو الأفضل".

يذكر بأن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2020" تستمر حتى الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور عشرات من زعماء الدول، إلى جانب مئات الخبراء ورجال الأعمال وممثلي الشركات.