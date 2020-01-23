دميترييف يعلق على "دافوس": كل شي أصبح أقل تسييسا والجميع يريد دخول السوق الروسية

صرح رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال الكنديين والأمريكان سيشاركون بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

قال رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، بأن وفدا كبيرا من رجال الأعمال في كل من كندا وأمريكا سيكون حاضرا في منتدى سان بطرسبورغ الدولي.

وأضاف "لقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الأمريكان والكنديين. إنهم مهتمون بدخول السوق الروسية ونتوقع مشاركة وفد كبير".

وتابع قائلا "سارت الأمور على مايرام، لقد أصبح الاهتمام بروسيا كبيرا جدا لما نقدمه من فرص استثمارية".

مضيفا "نرى بأن كل شيء أصبح أقل تسييسا، وكل شي أصبح عمليا للغاية، في الوقت الذي يركز فيه الجميع على الربحية ويرون بأن صندوق الاستثمارات الروسي المباشر يمنح الشركاء ربحا جيدا".

وبحسب ماصرح به دميترييف لـ"سبوتنيك" فإن الاهتمام بروسيا لاينمو فقط من الشرق الأوسط والشركاء الآسيويين للصندوق ولكن الاهتمام من الدول الأوروبية قد زاد بشكل كبير.