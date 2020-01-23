ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية لتصل إلى 559 مليار دولار

كشفت مواد المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ازدياد احتياطات روسيا الدولية، خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير/كانون الثاني الجاري، بنسبة 0.3 بالمئة، حتى 558.9 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان المركزي الروسي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية، في 17 يناير/كانون الثاني 558.9 مليار دولار، حيث ارتفع خلال أسبوع بمقدار 1.4 مليار دولار، أي بنسبة 0.3 بالمئة، ويعود ذلك أساساً إلى إعادة التقييم الإيجابي و شراء العملات الأجنبية، بموجب قاعدة الموازنة الجديدة".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2019، ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 18.3 بالمئة وبلغ حتى 1 يناير، من هذا العام 554.4 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس/آب 2008.