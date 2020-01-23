شبح فيروس الصين "الغامض" يهدد الطلب على الوقود

شهدت أسعار النفط يوم الخميس انخفاضا اثنين في المئة بفعل مخاوف انتشار فيروس "كورونا" في الصين ما قد يخفض الطلب على الوقود.

وبعد تراجع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام، جاءت خسائر محدودة؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.9 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.04 دولار للبرميل.

وكان أدنى مستوى للجلسة 61.25 دولار هو الأقل منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.15 دولار أو اثنين في المئة إلى 55.59 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 54.77 دولار، أقل سعر له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلنت السلطات الصينية، يوم الخميس، أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي، التي تعد مصدر انتشار المرض القاتل، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المؤكدة إلى 18 حالة.

ومع تسارع انتشار الفيروس، أمرت السلطات في مقاطعة هوبي بإغلاق 8 مدن بما في ذلك العاصمة ووهان وحظر السفر منها.