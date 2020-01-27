"أوبك": تأثير فيروس كورونا الجديد على سوق النفط العالمي "محدود"

توقع رئيس الدورة الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أن يكون لتفشي فيروس كورونا الجديد في الصين أثر محدود على سوق النفط العالمي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وأكد عرقاب، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الطاقة الجزائري، استعداد المنتجين للرد على أي تطورات جديدة في السوق، مضيفًا: "التأثير على آفاق الطلب العالمي على النفط سيكون ضعيفًا، ونراقب في المنظمة التغيرات عن كثب بالتزامن مع تطور الفيروس".

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تتابع عن كثب التطورات في السوق البترولية الدولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول.

وأكد الوزير السعودي، ثقته في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على هذا الفيروس تماما والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين، رغم أن أثره على الطلب العالمي محدود للغاية.

كما أكد وزير الطاقة العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم، أنه "يساند بالكامل استعدادات السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا الجديد على أسواق النفط".

وقال الرمحي، إن بلاده تدعم بالكامل التصريحات الصادرة عن المملكة وموقفها بشأن الاستعداد لأي ظروف في السوق ربما تنجم عن الانتشار الحالي للفيروس في الصين.