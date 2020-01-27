مؤسسة النفط الليبية: لم يستشرنا أحد بشأن الاتفاق البحري مع أنقرة

صرحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، أن أحدا لم يستشر المؤسسة بشأن الاتفاق البحري المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في حديث لوكالة "رويترز"، "إن جهودا تبذل لرفع الحصار المفروض على موانئ وحقول نفط رئيسة"، لكنه لم يحدد موعدا محددا لهذا.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة تعطي الأولوية لمصافاة الزاوية في مخصصات الخام.

وأوضح المسؤول الليبي أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 262 ألف برميل يوميا، نزولًا من 1.2 مليون برميل يوميا، مؤكدًا أن الإنتاج قد يهبط إلى 72 ألف برميل يوميا قريبا جدا.

وتابع أنه لا تهديد لصادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "جرين - ستريم" حتى الآن، مضيفًا أن ليبيا تغلق مجمع البولى إيثيلين في رأس لانوف بسبب نقص خام اللقيم، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون لمصفاة الزاوية من حيث توافر الخام.

يأتي ذلك بعدما أعلنت القبائل العربية الليبية، الأسبوع الماضي، إغلاق موانئ وحقول النفط شرقي وجنوبي ليبيا، رفضا لاستغلال الميليشيات الموالية لتركيا لعوائد النفط في التسليح وضرب الجيش الليبي، علاوة على مخاوف من تحويل أموال النفط الليبي إلى البنوك التركية، وهي العمليات التي كشفت عنها تقارير عدة في الآونة الأخيرة.