مصر توقع اتفاقيتين مع شركة أمريكية للتنقيب عن النفط والغاز

وقالت الوزارة إن الوزير طارق الملا وقع الاتفاقيتين ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر 7 آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

وحسب وكالة "رويترز"، أكد الوزير الملا أن "عودة شركة إكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية".

ويقدر احتياطي حقل ظهر المصري المكتشف في 2015 بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وأكد وزير البترول المصري أن مصر وقعت 82 اتفاقية بترولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز منذ يونيو/حزيران 2014، باستثمارات قدرها 16 مليار دولار.