مصر تعلن تسديد جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

وأضاف عامر، في لقاء تلفزيوني أمس: "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة... منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها".

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز.

كان وزير البترول المصري، طارق الملا، أعلن في يوليو/ تموز الماضي، أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019.