البنك المركزي المصري: تحويلات المصريين من الخارج تزيد مليار دولار خلال 4 أشهر

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن التحويلات ارتفعت بقيمة 261 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا، خلال نفس الفترة من 2018، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وذكر بيان صحفي للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019 - 2020 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 في المئة.

وقال البيان إن "تحويلات المصريين في الخارج، خلال الأشهر الأربعة، سجلت نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار، خلال ذات الفترة، من العام السابق.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن التحويلات المصريين العاملين في الخارج، تمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية، التي تدخل البلاد.