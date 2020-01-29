تجارة الألمنيوم في الإمارات ترتفع إلى 2.2 مليار دولار

أبوظبي - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، التي استندت إلى بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فإن تجارة الدولة من الألمنيوم حققت نموا قياسيا، وبنسبة تجاوزت 23 بالمئة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار من العام الماضي؛ مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، والذي وصلت فيه القيمة إلى 6.5 مليار درهم (1.78 مليار دولار).© AFP 2019 / Giuseppe Cacace
وشكلت تجارة الألمنيوم 2 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول من العام 2019، البالغ قيمتها 396 مليار درهم (108.2 مليار دولار).
وأظهرت الأرقام الرسمية أن صادرت الدولة من الألمنيوم وصلت إلى 6.854 مليار درهم تقريبا، خلال الربع الأول من العام 2019؛ بنمو نسبته 28.5% مقارنة مع 5.332 مليار درهم في الربع المقابل من عام 2018.
أما على صعيد الواردات، فقد بلغت قيمتها، مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، 981 مليون درهم (268 مليون دولار)؛ مقارنة مع 993 مليون درهم (255 مليون دولار)، في الربع ذاته من 2018.
وعلى مستوى تجارة إعادة التصدير من الألمنيوم، فقد بلغت قيمتها 100 مليون درهم (27.3 مليون دولار)، في الربع الأول من العام الماضي؛ مقارنة مع 166 مليون درهم (45.4 مليون دولار)، في 2018.
كانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن بلوغ الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا في أبوظبي مليون طن، وذلك منذ بدء عمليات التشغيل في نيسان/أبريل الماضي.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإنها تعد أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز؛ وبلغت تكلفة بناء مصفاة الطويلة للألومينا نحو 3.3 مليار دولار.
وبدأت شركة "غينيا ألومينا" التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتصدير البوكسيت، في آب/أغسطس الماضي.
ويأتي مشروعا مصفاة الطويلة ومنجم البوكسيت في غينيا، في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتوسعة أعمالها ضمن سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم؛ فضلاً عن ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي.
ويعد قطاع الألمنيوم، وخاصة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أحد أهم القطاعات الصناعية بالإمارات؛ بحيث يدعم نحو 60 ألف وظيفة في الدولة.
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