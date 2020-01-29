"مصائب قوم عند قوم فوائد"... فرصة للاستثمار في آسيا بعد انتشار "كورونا"

رغم زيادة القيود المفروضة على السفر وارتفاع عدد القتلى بفيروس كورونا والحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم، تؤكد مجموعة من المصارف الاستثمارية الكبرى أن هذا قد يمثل فرصة للشراء في الأسواق الآسيوية.

ويشير بنك "جي بي مورغان" إلى أنه مع استقرار عدد حالات الفيروس ستسنح فرصة للاستثمار في أسواق آسيا الناشئة.

كذلك توصي بنوك أخرى بشراء الأصول الآسيوية لا سيما الصينية مع هبوط أسعارها، علما أن بعض الشركات الكبرى المدرجة في الولايات المتحدة تعافت من بعض خسائرها الأخيرة مثل "Alibaba" و"JD.com".

وأوضح بنك "UBS" أنه بالاستناد إلى الفيروسات السابقة مثل "سارس" عام 2003 و"ميرس" عام 2015 يتوقع البنك أن تأثير " كورونا " على الاقتصاد الكلي سيكون محدودا.

وبحسب موقع قناة "العربية"، ينصح الخبراء الآن بانتظار انخفاض إضافي متوقع بما يتراوح بين 10% و15% لأن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر من المتوقع في البداية.

هذا وقد عاود اليوان الصعود في التداولات خارج الصين بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 أسابيع يوم الاثنين.

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد. وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في هونغ كونغ، ماكاوـ تايوان، كوريا الجنوبية، تايلاند، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فيتنام، سنغافورة، نيبال، فرنسا، أستراليا، ماليزيا وألمانيا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 132، اليوم الأربعاء، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 6057 شخصاً، تم شفاء 110 منهم وخروجهم من المستشفى. ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض.