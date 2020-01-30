2.3 مليار في غضون ساعة... ماسك يزيد ثروته

زادت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، بمقدار 2.3 مليار دولار، خلال ساعة واحدة، يوم أمس، الأربعاء.

ارتفعت قيمة أسهم الشركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 2.49 في المئة، لتصل الى 580.99 دولار ثم بنسبة 12 في المئة لتصل الى 649 دولارا للسهم. لتزداد القيمة الشرائية للشركة وتصل الى 36 مليار دولار.

هذا ويملك ماسك مانسبته 22 في المئة من أسهم الشركة، بحسب مانشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي.

يذكر بأن شركة "Tesla Motors" تأسست في عام 2003، كمطور ومصنع للسيارات الكهربائية وتقنياتها، ومقرها في كاليفورنيا الأمريكية.

هذا وكان ماسك قد أعلن في وقت سابق إن شركته تلقت حتى الآن نحو 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة "سايبرترك" التي كشفت عنها تسلا.