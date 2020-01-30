سعر سلة خامات "أوبك" يتخطى 61 دولارا

أعلنت منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبك" ارتفاع سعر "سلة "أوبك"، سلة خامات "أوبك" المرجعية، في تداولات، يوم أمس الأربعاء، 29 يناير/ كانون الثاني، بمقدار 0.37 دولار أو بنسبة 0.61 في المئة، من 60.67 دولار إلى 61.04 دولار.