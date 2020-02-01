قطر تزود محطة "موندرا" الهندية بشحنة تشغيلية من الغاز

وبحسب وكالة "رويترز" فقد وصلت شحنة من الغاز الطبيعي المسال بلغ حجمها 216 ألف متر مكعب إلى محطة "موندرا" الهندية بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني من الشهر الفائت.

وكانت "قطر غاز" قد زودت في مارس/آذار من العام الفائت أحدث محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الهند "إينور" بشحنة تشغيلية من الغاز الطبيعي المسال بلغت كميتها 35 ألف طن، بحسب "لوسيل".

ووقت شركة "قطر غاز" عدة اتفاقيات شراكة مع الهند منذ بداية يناير/كانون الثاني 2004 عندما بدأت بتزويد شركة "بترونت" بالغاز الطبيعي المسال، ومنذ ذلك الحين، سلمت الشركة أكثر من 1500 شحنة بموجب اتفاقياتها طويلة الأمد وتوفير كميات كبيرة على المدى القصير ، بالإضافة إلى الشحنة الأخيرة التي أعلن عنها اليوم.