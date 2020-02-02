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10:59 GMT02 فبراير/ شباط 2020
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    حقل غاز

    مركز إقليمي للطاقة... الحكومة المصرية تنشر إنجازات قطاع البترول

    © Sputnik . Igor Zarembo
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    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، انفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع البترول خلال عام 2019.

    وقالت الحكومة المصرية إن قطاع البترول يواصل إنجازاته في إطار برنامج طموح لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها والتوسع الكبير في عمليات الاستكشاف والتنقيب، بما يحقق عدداً من الأهداف الحيوية في مقدمتها الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتعظيم العائد الاقتصادي والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

    وكشف الإنفوجرافيك عن زيادة حجم إنتاج الثروة البترولية بنسبة 7%، لتصل إلى 84.2 مليون طن، خلال عام 2019، مقارنة بـ 78.7 مليون طن عام 2018، بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، إلى جانب 51.9 مليون طن غاز طبيعي، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن غاز بوتاجاز.

    كما تم سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بنسبة 86%، لتصل إلى 0.9 مليار دولار خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار خلال عام 2011/2012.

    حقل غاز في البحر المتوسط
    © AFP 2019 / AHIKAM SERI
    وزير البترول المصري: مصر تسعى لأن تكون مركزا لشرق المتوسط لتجارة وتداول الغاز
    وبشأن التوسع في البحث عن البترول والغاز، أشار الإنفوجرافيك، إلى أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية، تشمل توقيع 8 اتفاقيات بترولية، لحفر 34 بئراً بقيمة استثمارية أكثر من 179 مليون دولار، وكذلك جار التوقيع على 17 اتفاقية لحفر 86 بئراً بقيمة استثمارية أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار.

    كما استعرض الإنفوجرافيك، عدداً من حقول الغاز الطبيعي التي تم تنميتها خلال عام 2019، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية لتنمية 8 حقول غاز طبيعي، بلغت نحو 15.8 مليار دولار، أبرزها تنمية حقل ظهر، ليتضاعف إنتاجه 8 أضعاف منذ باكورة إنتاجه في ديسمبر/كانون الأول 2017، ليصل معدل الإنتاج بالحقل إلى 2.7 مليار قدم3/يوم، في ديسمبر 2019، مقارنة بـ 350 مليون قدم3/يوم في ديسمبر 2017، بإجمالي قيمة استثمارية أكثر من 11.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تنمية حقول شمال الإسكندرية، وغرب دلتا النيل بإجمالي تكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار، وذلك لحفر 8 آبار بحرية جديدة.

    وبالنسبة للاكتشافات الجديدة من البترول والغاز، أوضح الإنفوجرافيك أنه تم الإعلان عن 55 كشفاً جديداً، بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

    وبشأن تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية، أوضح الإنفوجرافيك، أن نسبة ما تم تغطيه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي محليا للاستهلاك وصلت إلى 84.6% خلال عام 2019، وكذلك انخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز بنسبة 3.1% عام 2019، مقارنة بعام 2018.

    ورصد الإنفوجرافيك، عددا من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول في مصر من قبل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المعنية على مدار عام 2019، حيث أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن "مصر تقدم نفسها كمصدر إقليمي للطاقة وهو ما ندعمه، كما نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر من أجل الحفاظ على أمن الطاقة، بما سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة".

    من جانبها، أكدت وكالة "بلومبيرغ" على أن "اتفاقات مصر في مجال الغاز تدعم خطتها بأن تكون مركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز إلى أوروبا".​

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    إنجازات, الحكومة المصرية, مصر
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