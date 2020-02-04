ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

كشفت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، أن العقود الآجلة على مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية، انتقلت إلى ارتفاع بنسبة أكثر من 1%، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

موسكو - سبوتنيك . وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت موسكو (غرينتش 12:40) ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.25 في المئة ليصل إلى 28715 نقطة، ومؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 1.51 في المئة إلى 9252 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 " الأوسع نطاقا – بنسبة 1.28 في المئة إلى 3287.12 نقطة.

وتراجعت مخاوف المستثمرين من مخاطر التباطؤ في الاقتصاد العالمي وسط تقارير، يوم الاثنين، حول البيانات الإحصائية القوية من الولايات المتحدة والتدابير، التي اتخذها المصرف المركزي الصيني لدعم الاقتصاد.

يشار إلى أن مؤشر النشاط التجاري في الصناعة في الولايات المتحدة ارتفع في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 50.9 في المئة بعد انخفاضين على التوالي.

ودعمت الإحصاءات القوية، البورصات الأمريكية وساهمت في نمو الطلب، في جلسة التداول الحالية.

وفي هذا السياق، تواصل أسهم شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية ارتفاعها في المزاد الأولي بنسبة 11 في المئة.

ونتيجة لعمليات التداول أمس الاثنين، وصل سعر سهم الشركة إلى مستوى قياسي بلغ 780 دولارا، وسط إعلان شركة "باناسونيك" اليابانية عن أول أرباح فصلية في مشروع مشترك مع شركة "تسلا" لإنتاج بطاريات السيارات.

بالإضافة إلى ذلك يعبر تجار البورصة عن تفاؤلهم بالتدابير، التي اتخذها المصرف المركزي الصيني لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد وسط تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن المركزي الصيني عن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات، التي تكبدت خسائر بسبب فيروس كورونا.