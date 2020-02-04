"التيار الشمالي-2"... توقعات بفرض واشنطن عقوبات جديدة

كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، نقلا عن أوساط دبلوماسية في واشنطن، أن الكونغرس الأمريكي قد يتبنى حزمة جديدة من العقوبات على مشروع "التيار الشمالي-2"، وعلى وجه الخصوص ضد المستثمرين وشركات الغاز، وذلك في حال استمرار العمل لاستكمال مد الأنابيب.

برلين– سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن الكونغرس الأمريكي مستعد لتبني عقوبات جديدة "إذا حاولت روسيا استكمال الكيلومترات المتبقية من خط الأنابيب"، موضحة أنه سيتم توجيه العقوبات ضد مستثمري المشاريع الأوروبية أو ضد الشركات التي تتلقى الغاز عبر خط الأنابيب الروسي.

وبحسب الصحيفة، فإنه إذا لزم الأمر، يمكن فرض عقوبات أمريكية في وقت مبكر من شباط/فبراير أو آذار/مارس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم 20 كانون الأول /ديسمبر ميزانية الدفاع لعام 2020، والتي تقتضي على وجه الخصوص، فرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي-2" و "والتيار التركي".

ولم تقف واشنطن عند هذا الحد، بل تمادت إلى مطالبة الشركات التي تقوم بمدهما، بالوقف الفوري لأعمال التنفيذ.

هذا وامتثلت شركة "Allseas" السويسرية، التي تشارك في مد خط "التيار الشمالي–2"، للمطالب الأمريكية، لتعلن وقف أعمالها في المشروع بشكل فعلي.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10%، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10%، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10%، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10% وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9%.