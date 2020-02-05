ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 3 % ترقبا لمناقشة تخفيضات الإنتاج في"أوبك"

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تداولات، اليوم الأربعاء، ترقباً لمناقشة اللجنة الفنية لـ"أوبك+" مسالة خفض الإنتاج، حيث زاد سعر خام "برنت" بنسبة 3 في المئة.

وأفادت بيانات التداول بالبورصة، بأنه اعتبارًا من الساعة 12:15 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود لخام برنت في بحر الشمال لشهر نيسان/أبريل بنسبة 3 بالمئة، ليصل إلى 55.59 دولار للبرميل. وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر آذار/مارس، لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 2.62 بالمئة إلى 50.88 دولار للبرميل.

ويواصل المستثمرون انتظار نتائج اجتماع اللجنة الفنية لـ"أوبك +"، والذي يعقد يومي 4 و5 شباط/فبراير، كما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق، بالإشارة إلى الوفود، أن "أوبك+" لم تناقش مسألة خفض إنتاج النفط، خلال اجتماع أمس الثلاثاء، لكنها ستنظر في هذه المسألة، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أكد مصدران في "أوبك"، أن "أوبك +" تدرس خفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا إضافية بسبب أثر الفيروس التاجي على الطلب.