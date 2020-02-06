في مبيعات الساعات لعام 2019...آبل تتجاوز الشركات السويسرية مجتمعة

تجاوزت مبيعات شركة "أبل" من ساعاتها الذكية، إجمالي ما باعته شركات الساعات السويسرية بالكامل في عام 2019، بحسب تقرير حديث.

وقدرت شركة "ستراتيجي أناليتيكس" للأبحاث السوقية، مبيعات "أبل" من الساعات في جميع أنحاء العالم بنحو 30.7 مليون وحدة خلال العام الماضي، مقارنة بـ21.1 مليون ساعة باعتها جميع العلامات التجارية السويسرية مجتمعة.

وقال التقرير: "تحافظ ساعات اليد التقليدية على شعبيتها بين كبار السن من المستهلكين، لكن المشترين الأصغر سنًا يميلون نحو الساعات الذكية والأساور الرقمية، لذلك فإن صناع الساعات التقليدية السويسريين يخسرون أمام هذه المنتجات الجديدة".

ونمت أعمال "أبل" للمنتجات القابلة للارتداء، والتي تشمل سماعات "إيربودز" اللاسلكية والساعات الذكية "أبل ووتش". وسجلت مبيعات قدرها 10 مليارات دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي.