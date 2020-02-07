الرئيسان الصيني والأمريكي يناقشان تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه ناقش في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.

وأكد الرئيس الصيني أن الوضع الحالي مع فيروس كورونا لن يؤثر على تطور الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وفقًا لتقارير تلفزيون الصين المركزي.

وناقش رئيسا الدولتين، اليوم الجمعة، الوضع مع فيروس كورونا على خلفية الوصول إلى المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين البلدين.

وقال شي جين بينغ "إن اتجاه التحسن على المدى الطويل في تنمية الاقتصاد الصيني لن يتغير".

في المقابل، أصدر المكتب الصحفي للبيت الأبيض بيانًا أعرب فيه ترامب عن ثقته في قدرة الصين على مقاومة تفشي فيروس كورونا بنجاح، تجدر الإشارة إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات بشكل دائم لتثبيت التعاون بين الطرفين.

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس كورونا الجديد، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وحدد الخبراء العامل المسبب للمرض، وأصيب أكثر من 31.1 ألف شخص، توفي مهم 636 حتى الآن.