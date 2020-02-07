توقعات بخروج العلامات التجارية العالمية من الصين بسبب "كورونا"

تزامن تفشي فيروس كورونا في الصين مع مخاوف الاقتصاديين من خروج الشركات العالمية من السوق الصينية.

ونقلت السومرية نيوز عن خبراء اقتصاديين، قولهم بأن تتحول متاجر العلامات التجارية العالمية عن السوق الصينية، إذا استمر الخوف من انتشار فيروس "كورونا" في التأثير على الاقتصاد.

ويرى مصطفى غولتيبة، رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات في تركيا: "حتى لو تم الحد من انتشار الفيروس، فإن تأثيره على الإنتاج سيستمر ثلاثة أشهر أخرى على الأقل".

وأضاف أن "العلامات التجارية للملابس التي لديها مصنعون في الصين اتصلت بالفعل بالمصنعين الأتراك للحصول على معلومات حول جودة الملابس"، مشيرا إلى أن "توقعات زيادة الطلب مرتفعة، وسوف تشهد طلبيات شهري أبريل ومايو المقبلين زيادة كبيرة".

من جهته قال رئيس جمعية صناع الملابس في تركيا، جودت كارا حسن أوغلو، إن زيادة الطلب من الشركات الدولية ستساعد قطاع النسيج والملابس التركي على العمل بكامل طاقته.

وانتشر "كورونا"، الذي ظهر في مقاطعة هوبي وسط الصين في نهاية عام 2019، إلى أكثر من 20 دولة منذ التعرف عليه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وكان عدد من دول العالم قد أعلن تعليق رحلاته الجوية من وإلى الصين على خلفية تفشي المرض.