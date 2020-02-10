"فوكسكون" الموردة لـ"أبل" تنال الموافقة لاستئناف العمل في مصنع رئيسي بالصين

قال مصدر لـ"رويترز" إن شركة فوكسكون الموردة لأبل نالت موافقة السلطات على استئناف الإنتاج بمصنعها الرئيسي في الصين بعد أن اضطر للتوقف بسبب تفشي الفيروس التاجي لكن لم يتمكن سوى عشرة بالمئة من القوى العاملة في المصنع من العودة حتى الآن.

وأضاف المصدر المطلع على الوضع مباشرة أن الشركة تلقت الضوء الأخضر لاستئناف الإنتاج بمدينة تشنغتشو في وسط شرقي الصين لكن لم يُسمح لها بعد باستئناف الإنتاج في شنتشن بالجنوب.

يضم المصنعان أغلبية خطوط الشركة لتجميع هواتف أبل "آيفون" ومن المتوقع أن يؤثر هذا التأخير على الشحنات العالمية.

وقال المصدر "إن نحو 16 ألفا، أو عشرة بالمئة من العاملين لدى فوكسكون في تشنغتشو، عادوا للمصنع، مضيفا أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة يحاولون التفاوض من السلطات لاستئناف الإنتاج في مناطق أخرى في الصين من بينها كونشان بإقليم جيانغتسو في الجنوب الشرقي".

وأضاف "رُفض طلبنا لاستئناف الإنتاج في شنتشن. ينبغي أن نحسن إجراءات السيطرة على الفيروس من أجل فحص ثان، كما أن السلطات في شنشتن ستجري فحصا للمصنع مرة أخرى هذا الأسبوع".