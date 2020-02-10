البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي في مصر

قال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 2.7% في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من 2.4 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

ويستثني التضخم الأساسي الأسعار الشديدة التذبذب مثل أسعار المواد الغذائية.

وجاء في بيان عن التضخم نشره الموقع الرسمي للبنك أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للخضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة االعامة والإحصاء في 9 يناير سجل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.2% في ديسمبر/ كانون الأول 2019 مقابل معدل سالب بلغ 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومعدل سالب قدره 3.4% في الشهر ذاته من العام السابق.

وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1% في ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019.

وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للتضخم، فبحسب البيان، اتسق مع توقعات البنك المركزي وهو اتعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.