الجنيه المصري يصل لأعلى مستوياته في 3 سنوات

صعد الجنيه المصري، اليوم الاثنين، لأعلى مستوياته مقابل الدولار، في 3 سنوات، محققا 15.66 جنيه مقابل الدولار.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن هذه القيمة هي الأعلى، منذ الأسبوع الذي تلى سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاثة أعوام، التي تعرف بـ"التعويم".

وذكرت أنه جرى تداول الجنيه المصري، يوم الاثنين، عند مستوى 15.66 للدولار مقارنة مع 15.69 يوم الأحد، مشيرة إلى قول مصرفي مصري، طلب عدم نشر اسمه: "يرجع هذا بالأساس إلى تدفقات محافظ، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف المصرفي المصري: "هذا طبعا بالإضافة إلى استقرار وقوة التحويلات من الخارج والسياحة".

وقالت "رويترز": "لم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي".

ولفتت الوكالة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، زادت إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، بينما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الفترة، مقارنة بـ 3.93 مليار دولار، قبل عام.