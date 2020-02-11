"كورونا" يكبح نمو الطلب على النفط

توقعت "ريستاد إنرجي" للاستشارات، اليوم الثلاثاء، أن يحد تفشي الفيروس التاجي "كورونا" بشكل كبير من نمو الطلب العالي على النفط هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة.

قالت ريستاد، ومقرها أوسلو، إنها تتوقع الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط 820 ألف برميل يوميا في 2020، انخفاضا من توقعات ديسمبر/ كانون الأول لنمو يبلغ 1.1 مليون برميل يوميا.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ بداية تواتر الأنباء عن تفشي الفيروس في منتصف يناير/ كانون الثاني.

وقالت ريستاد في مذكرة بحثية إن تفشي الفيروس يؤثر بالأساس على الطلب في أوائل العام، حيث أصبح من المتوقع ألا ينمو سوى 100 ألف برميل يوميا في الربع الأول من السنة، ليتعافى الاستهلاك في وقت لاحق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضافت: "تقييمنا الحالي هو أن تأثير الفيروس التاجي "كورونا" سيستمر على مدار فبراير/ شباط ومارس/ آذار، ثم ينحسر تدريجيا حتى يونيو/ حزيران".

لكن في أسوأ التصورات، وذلك إذا امتدت القيود المفروضة على السفر لفترة أطول، فإن التأثير الإجمالي على العام قد يصبح تباطؤ نمو الطلب في 2020 إلى 650 ألف برميل يوميا، حسبما ذكرت شركة الاستشارات.