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14:22 GMT11 فبراير/ شباط 2020
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    البورصة المصرية

    تراجع أسهم السعودية ودبي ومصر تصعد

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    اقتصاد
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    أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسية على تراجع، اليوم الثلاثاء، إذ قادت السعودية ودبي الخسائر بسبب نتائج أعمال ضعيفة، بينما دعم سهم الشرقية للدخان مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر.

    نزل مؤشر البورصة السعودية القياسي، وفق وكالة "رويترز"، 1% بعد هبوط أغلب أسهم البنوك عليه، بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي انخفض 2.6 بالمئة.

    أسهم السعودية
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    الأسهم السعودية تتراجع بحوالي 100 نقطة إثر ضغط من المصارف والبتروكيماويات
    أعلن البنك عن أرباح سنوية 10.16 مليار ريال (2.71 مليار دولار) مقارنة مع 3.77 مليار في العام السابق. لكن الرقم جاء دون متوسط تقديرات المحللين البالغ 10.64 مليار ريال، بحسب بيانات رفينيتيف.

    وهوى سهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" 9.9 بالمئة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.

    ومُني سهم الشركة بأكبر خسارة له خلال اليوم منذ مايو/أيار 2018، وذلك بعد يوم من إنهائها محادثات مع وزارة المالية تهدف لتحويل ديون الشركة المستحقة للوزارة إلى أسهم.

    وفي دبي، فقد المؤشر 0.8 بالمئة بعد أن هبط سهم إعمار العقارية اثنين بالمئة وتراجع سهم داماك العقارية 4.6 بالمئة ليبلغ أدنى مستوياته منذ بدء تداوله.

    وتحولت شركة التطوير العقاري لتكبد خسارة صافية بلغت 36.9 مليون درهم (10.05 مليون دولار) في 2019 مقارنة بأرباح 1.15 مليار درهم في العام السابق. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإنها أول خسارة سنوية للشركة منذ 2010.

    لكن المؤشر لقي بعض الدعم من سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الذي أغلق على ارتفاع 1.6 بالمئة.

    وفي الساعات التالية للتداول، أعلنت شركة الاتصالات أرباحا سنوية بقيمة 1.73 مليار درهم من 1.75 مليار درهم في العام السابق.

    وخارج الخليج، زاد مؤشر البورصة المصرية 0.2 بالمئة، مدعوما بزيادة اثنين بالمئة في سهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد.

    وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة بعد أن هبط سهم اتصالات 1.5 بالمئة وفقد سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 بالمئة.

    والأسواق المالية في قطر مغلقة في عطلة عامة اليوم.

    وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

    السعودية.. نزل المؤشر واحدا بالمئة إلى 7896 نقطة.

    أبوظبي.. فقد المؤشر 0.4 بالمئة مسجلا 5073 نقطة.

    دبي.. تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 2742 نقطة.

    مصر.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 14009 نقاط.

    البحرين.. تقدم المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1663 نقطة.

    سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4106 نقاط.

    الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 مسجلا 6923 نقطة.

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    الكلمات الدلالية:
    اقتصاد, البورصة السعودية, البورصة القطرية, البورصة المصرية, مؤشرات البورصة, أخبار البورصة, البورصة
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