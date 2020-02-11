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15:59 GMT11 فبراير/ شباط 2020
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    وكالة: مبيعات السيارات في مصر لم تتجاوز 180 ألفا في 2019

    © REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
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    كشفت وكالة أمريكية أن 3 موديلات من السيارات استحوذت على نصف مبيعات السيارات في السوق المصرية، عام 2019، الذي لم يتجاوز حجم مبيعات السيارات فيه 180 ألف سيارة.

    وقالت وكالة "فوكس تو موف" الأمريكية، المتخصصة في السيارات، إن عدد السيارات، التي تم بيعها في مصر عام 2019 نحو 178.699 ألف سيارة، مشيرة إلى أن الموديلات الثلاثة الأكثر مبيعا في مصر، خلال العام الماضي، هي شيفروليه الأمريكية، وهونداي الكورية الجنوبية، ونيسان اليابانية، التي حصدت نسبة 50 في المئة من إجمالي المبيعات.

    جسر قصر النيل، القاهرة، مصر
    © Sputnik . Fayed El-Geziry
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    وأوضحت الوكالة أن مبيعات السيارات في مصر، العام الماضي، تراجعت بنسبة بلغت 12.9 في المئة، مقارنة بمبيعات عام 2018.

    وأفاد التقرير بأن مبيعات كل من شيفرولية الأمريكية وهيونداي الكورية الجنوبية ونيسان اليابانية حصدت نحو 50 في المئة من السوق المصري.

    وتتباين أرقام المبيعات المنشورة بتقرير الوكالة الأمريكية "F2M" مع تلك الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، التي ذكرت أن إجمالي المبيعات في السوق المصري خلال 2019 بلغت 182.713 وحدة بنسبة تراجع تقدر بـ5.7 في المئة، بحسب موقع "مصراوي".

    ولفت إلى أن قطاعي الشاحنات التجارية وحافلات الركاب، واصل قيادة السوق منذ بداية 2019 وحتى نهايته، مدفوعين بانتعاش الاقتصاد المصري وتراجع معدل التضخم العام، حيث بلغ إجمالي المبيعات بكلا القطاعين 54.758 وحدة، بينما كان قطاع الملاكي السبب الرئيسي في تراجع السوق في 2019، متأثرا بعزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء".

    وتراجع سوق السيارات في مصر، العام الماضي، بسبب تحديات كبيرة، ناتجة عن إحجام قطاع من المستهلكين عن الشراء وانتشار دعوات مقاطعة وكلاء العلامات التجارية، إضافة إلى تطبيق الحكومة المصرية الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

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    سيارات, شراء السيارات, مصر
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