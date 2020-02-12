نمو أرباح "أدنوك" النفطية الإماراتية إلى نحو 606 ملايين دولار خلال العام الماضي

حققت شركة "أدنوك للتوزيع" النفطية الإماراتية صافي أرباح بلغ 2.22 مليار درهم (606.6 مليون دولار أمريكي) خلال العام 2019، بنمو قدره 4.2 بالمئة، مقارنة بالعام 2018.

أبوظبي- سبوتنيك. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الرابع من عام 2019 ليصل إلى 496 مليون درهم (135.5 مليون دولار)، بزيادة قدرها 11.3 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2018.

وسجّلت كميات الوقود الكلية المباعة ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة، خلال الربع الرابع من 2019، مقارنة بالربع الرابع من عام 2018؛ وذلك نتيجة لتحسّن مبيعات قطاع التجزئة وارتفاع كميات الوقود المباعة في القطاع التجاري، مدعومة بالحملات الترويجية الجديدة التي أطلقتها الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع" أحمد الشامسي، "لقد نجحنا في تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الرابع وعلى مستوى العام 2019، ونحن ملتزمون بتحويل شركة أدنوك للتوزيع لتصبح شركة عالمية المستوى تركّز على تقديم تجربة مميزة للعملاء، ما يثبت قدرتنا على النموّ مصحوباً بتركيزنا على تحقيق الأرباح".