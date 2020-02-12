"شل مصر": منفتحون على عروض لبيع أصولنا في الصحراء الغربية

قال رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر"، خالد قاسم، إن الشركة لا زالت منفتحة على تلقي عروض لشراء أصولها في الصحراء الغربية.

ورفض قاسم، في تصريحاته لوكالة "رويترز" ذكر أي تفاصيل حول أسماء الشركات المتقدمة لشراء تلك الأصول أو الموعد المحدد لإغلاق الصفقة.

وأشار رئيس "شل مصر" إلى أن الشركة بدأت التنقيب في منطقة غرب دلتا النيل حاليا، ثم ستحفر في امتياز رشيد في البحر المتوسط.

وكانت "شل مصر" أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن طرح أصولها الحالية في الصحراء الغربية للبيع بهدف التركيز على توسعة أعمالها في مشروعات الغاز بالمناطق البحرية.

وتعمل شل في مصر منذ عام 1911، ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.

وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.