أوبك: 230 ألف برميل يوميا... نمو الطلب على النفط في العام الجديد إثر تفشي الكورونا

صرحت منظمة "أوبك" في تقرير أصدرته في شباط/فبراير الحالي، أنها تتوقع تباطؤا في الطلب على النفط من قبل الصين في عام 2020 بمقدار 120 ألف برميل يوميا، ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميا على خلفية فيروس كورونا.

وجاء في التقرير: "لقد تسبب تفشي فيروس كورونا بتفاقم حالة عدم التوازن المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي في عام 2020، ومن الواضح أن الأحداث الجارية في الصين تتطلب مراقبة وتقييم مستمر لتقييم التأثير السلبي على سوق النفط في عام 2020 في وقت مبكر".

وجاء أيضا في التقرير: "وفقا للتقديرات، فإن نمو الطلب على النفط في الصين في عام 2019، كان نحو 0.35 مليون برميل يوميا، في حين أن النمو في الطلب على النفط في عام 2020، سيكون 0.23 مليون برميل يوميا فقط".

وهبطت أسعار النفط بما يزيد عن 20 في المئة عن أعلى مستوياتها الذي بلغته هذا العام في الثامن من يناير/ كانون الثاني، بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.

ولا يزال فيروس كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في جميع أنحاء الصين 1113 شخصا والمصابين 44653 إصابة، فيما أكدت بكين شفاء 4740 شخصا.