"أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب "كورونا"

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، أنه بسبب فيروس كورونا الصيني، قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020 ، بمقدار 230 ألف برميل يوميًا، إلى 0.99 مليون برميل يوميًا، كما تم تخفيض تقييم نمو الطلب في 2019 - بمقدار 20 ألف برميل يوميًا إلى 0.91 مليون.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة لشباط/فبراير: "معدل النمو في الطلب العالمي على النفط في عام 2020 تم تعديله بخفضه 0.23 مليون برميل يوميًا، إلى 0.99 مليون برميل يوميًا. تفشي فيروس كورونا في الصين وتأثيره [على الطلب] على النقل والوقود الصناعي في البلاد ومناطق أخرى، أصبح عاملا رئيسيا، في مراجعة الخفض".

وأوضحت المنظمة أن "الزيادة في الطلب العالمي على النفط في عام 2019، تقدر حاليًا بنحو 0.91 مليون برميل يوميًا.. وتعديل الهبوط يعكس بيانات أضعف من المتوقع من منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.