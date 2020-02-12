مصر... الدولار الأمريكي يواصل الانهيار أمام الجنيه

وتراجعت أسعار الدولار الأمريكي، اليوم بمقدار قرش، وسجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، وبركة، 15.68 جنيها للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، 15.69جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الجنيه المصري صعد، يوم الاثنين، لأعلى مستوياته مقابل الدولار، في 3 سنوات، محققا 15.66 جنيه مقابل الدولار.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن هذه القيمة هي الأعلى، منذ الأسبوع الذي تلى سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاثة أعوام، التي تعرف بـ"التعويم".

وقالت : "لم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي".

ولفتت الوكالة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، زادت إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، بينما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الفترة، مقارنة بـ 3.93 مليار دولار، قبل عام.