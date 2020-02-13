وكالة الطاقة: طلب النفط سيهبط فصليا للمرة الأولى خلال 10 سنوات بسبب الفيروس

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية في 2009، متأثرا سلبا بتفشي فيروس الصين.

وحسب "رويترز" قالت الوكالة، التي مقرها باريس في تقرير شهري: "عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة. أصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عقد". وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد للفيروس.

وقالت وكالة الطاقة "بالنسبة للعام 2020 بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يوميا إلى 825 ألف برميل يوميا، الأدنى منذ 2011"، مضيفة أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجيا من الربع الثاني.

من جهة أخرى أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن دول أوبك نفذت الشروط الجديدة لاتفاق تقليص إنتاج النفط خلال شهر كانون الثاني/يناير بنسبة 143 في المئة، في حين نفذت دول خارج أوبك الاتفاق بنسبة 76 بالمئة، ليبلغ إجمالي تنفيذ دول أوبك+ للصفقة 123 في المئة.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي حجم إنتاج النفط في شهر كانون الثاني/يناير بمقدار 710 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر، ليبلغ حجم الإنتاج 28.86 مليون برميل يوميا.

وجاء في البيان: "بلغت نسبة الالتزام بالشروط الجديدة لصفقة تخفيض إنتاج النفط، التي تعهدت بها الدول بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، 123 بالمئة. في الوقت نفسه، استمرت المملكة العربية السعودية في تقليص الإنتاج بمقدار أكثر من المطلوب".