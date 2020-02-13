شركة كندية تحصل على رخصة نادرة لاستخراج الذهب في مصر

قالت شركة "أتون ريسورسز" الكندية للتعدين، إنها حصلت على رخصة لاستخراج الذهب في مصر، هي الثانية من نوعها منذ فوز منافستها "سنتامين" برخصة مماثلة قبل 15 سنة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك كامبل: "باعتبارها رخصة التعدين الثانية منذ فوز سنتامين برخصتها، فهذه أخبار تاريخية لأتون ومصر، نحن متحمسون للغاية للإعلان عن هذه الأنباء، والتي كانت تتويجًا لأكثر من عشر سنوات من العمل".

وأضاف في البيان الصادر عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أنه بموجب هذه الخطوة تحصل "أتون" على رخصة لعشرين عامًا مع فترة إضافية اختيارية مدتها 10 سنوات، ما يسمح لها بتطوير أعمالها في موقع "حمامة" في أبو مروات ويسمح لها بمواصلة الاستكشافات في مناطق أخرى.

وتابع البيان: "يؤكد ذلك التزام مصر بتطوير قطاع التنقيب والتعدين، مصر بلد مبارك بوجود إمكانات هائلة غير مستغلة في المعادن، ليس فقط من الذهب، ولكن من جميع المعادن النفيسة والصناعية، إلى جانب وجود بنية تحتية عالمية المستوى، ومجموعة كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة، وكل ذلك في إطار قوي وبلد مستقر".

وأردفت: "نعتقد أن منحنا الترخيص يمهد الطريق لمستقبل مشرق للتنقيب والتعدين في مصر، ونتطلع إلى فرصة للحصول على المزيد من مساحات التنقيب، ونتطلع بشغف للمشاركة في عطاءات التنقيب القادمة والعمل في مصر لسنوات عديدة".

وبحسب وكالة "رويترز"، نالت "سنتامين" رخصتها عام 2005. وسنّت مصر العام الماضي، قانونًا جديدًا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.