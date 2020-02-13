المالية الروسية تعلن عن توقعات التضخم في روسيا لعام 2020

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن توقعات التضخم في روسيا باقية عند 3 في المئة في عام 2020، دون تغيير.

موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك في بنود المالية الروسية بشأن التعديلات على الميزانية الفدرالية. كما أن توقعات التضخم لعامي 2021 و2022 عند 4 في المئة، دون تغيير.

وبحسب الوزارة، فإن التقديرات الحالية هي في مواد وزارة المالية بشأن التعديلات التي أدخلت على الموازنة الاتحادية للفترة 2020-2022.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق، مكسيم أوريشكين، قد أعلن في منتصف يناير/كانون الثاني، أن الوزارة لم تغير توقعات التضخم بنسبة 3 في المئة بحلول نهاية عام 2020، ولكن هناك مخاطر لخفض هذا المعدل إلى ما دون هذا المستوى بحلول نهاية العام.