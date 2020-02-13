وزارة المال الروسية تحسن توقعاتها لسعر صرف الروبل

أعادت وزارة المال الروسية النظر في توقعاتها بشأن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في العام 2020 لصالح تعزيز سعر الروبل، إذ خفضت متوسط سعر الصرف المتوقع من 65.7 إلى 63.9 روبلا للدولار.

موسكو - سبوتنيك. فيما أبقت وزارة المال توقعاتها لعامي 2021 و2022 على ما كانت (66.1 روبلا مقابل الدولار و66.5 روبلا مقابل الدولار).

كما أعادت وزارة المال الروسية النظر في توقعاتها بشأن سعر النفط، إذ رفعت توقعاتها لمتوسط سعر خام "أورالس" في العام حتى 57.7 دولار للبرميل، وأبقت على توقعاتها السابقة لعامي 2021 و2022 (56 و55 دولارا للبرميل).