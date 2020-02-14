أوروبا تخرق عقوبات أمريكية في الخفاء

كشف وزير خارجية المجر أن دول أوروبا تتعاون مع روسيا على الرغم من حظر التجارة معها.

ووفق بيتير سيارتو، وزير الخارجية المجري، فإن دول أوروبا الغربية أقامت علاقات وثيقة مع روسيا. يدل على ذلك، على سبيل المثال، التعاون الاقتصادي الوثيق بين النمسا وروسيا.

ويوجه الأوروبيون انتقادات إلى روسيا بين الفينة والأخرى، وفي نفس الوقت يوقعون معها صفقات تجارية كبيرة في الخفاء، وفقا لوزير الخارجية المجري.

وأقدمت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون على وضع قيود على التعامل مع روسيا بعد أن وافقت موسكو على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

كما لجأت واشنطن إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والمالية ضد الدول الأخرى، مستغلة سيطرة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي.

وأخيرا عبر مساعد نائب رئيس إدارة الأمن النووي الأمريكية بالوكالة، ديفيد هوغلاند، عن قلقه من إمكانية أن تفقد العقوبات المالية الأمريكية مفعولها، وذلك لأن الدول المعاقَبة، وبالأخص روسيا والصين، تسعى إلى الخروج من نطاق سيطرة الدولار الأمريكي، متحولة إلى تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بالعملات المحلية.