الولايات المتحدة تؤجل تطبيق العقوبات على "هواوي" حتى بداية أبريل

أجلت وزارة التجارة الأمريكية تطبيق العقوبات المفروضة على شركة هواوي، حتى الأول من نيسان/ أبريل القادم.

وجاء في بيان الوزارة، الذي نشر في سجل الوثائق الاتحادي بالولايات المتحدة: "قررت حكومة الولايات المتحدة تمديد الرخصة العامة المؤقتة لشركة هواوي و 114 من الشركات التابعة لها من خارج الولايات المتحدة حتى 1 أبريل 2020".

تجدر الإشارة إلى أن الترخيص السابق انتهى في 16 فبراير، وبالتالي سيكون أمام هواوي وشركائها شهرًا ونصف تقريبًا لتسوية الأمور.

وتتهم الإدارة الأمريكية شركة هواوي بالتعاون مع الجيش والمخابرات الصينية وربما التجسس على عملائها، وتحاول إقناع العديد من الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بشركة هواوي في الانتقال إلى المعيار الخلوي "5G".

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية في شهر أيار/ مايو الماضي شركة هواوي على القائمة السوداء، التي تقطع طريقها لشراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية، كما وتم منع الشركات الأمريكية من التعاون مع هواوي دون الحصول على تراخيص مناسبة، وفي وقت لاحق، منحت الولايات المتحدة شركة هواوي تأجيلات مشابهة، مما سمح لهم بشراء المنتجات الأمريكية الصنع للحفاظ على الشبكات وتحديثات البرامج للهواتف الحالية، ومددت الولايات المتحدة مرة أخرى الإذن للشركات الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية لمدة ثلاثة أشهر.