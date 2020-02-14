مؤسس مجموعة "علي بابا" يتبرع بمبلغ 1.43 مليون دولار لتطوير عقاقير لمكافحة فيروس كورونا

تبرعت مجموعة "علي بابا" بحوالي 1.43 مليون دولار لتطوير عقاقير ضد نوع جديد من فيروس كورونا، بحسب بيان وزارة الصحة الصينية.

وتم توقيع الاتفاقية بين مؤسسة "جاك ما"، ومعهد "قوانغتشو" للأمراض التنفسية، و"علي بابا كلاود"، والصندوق الطبي التابع للجنة الدولة للصحة بجمهورية الصين الشعبية تشونغ نانشان.

وقال البيان: "إن الاتفاق بين الأطراف الأربعة ينص على تنفيذ مشروعين منفصلين، ولهذا الغرض، يتم تزويد الفريق الأكاديمي بقيادة "تشونغ نانشان" بالدعم المالي بمبلغ 10 ملايين يوان، "1.43 مليون دولار" وتهدف هذه المشروعات إلى تسريع البحث وتطوير عقاقير جديدة وتقنيات أساسية للعلاج السريري".

وسوف توفر بدورها شركات البرمجة، كل قوة الحوسبة اللازمة للبحث في تطوير عقاقير جديدة ودراسة تسلسل الجينات الفيروسية مجانًا.

وقال البيان: "نحن مقتنعون تماما أنه بفضل الجهود المشتركة لكل الأطراف، سنكون قادرين على تحقيق تقدم مهم في البحث وتطوير عقاقير جديدة وتقنيات العلاج السريري الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا الجديد".

في نهاية الشهر الماضي، خصص الصندوق بالفعل 100 مليون يوان (حوالي 14.4 مليون دولار) لتطوير لقاح ضد نوع جديد من فيروس كورونا.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن انتشار الالتهاب الرئوي غير المعروف بالـ"كورونا" في مدينة ووهان في وسط البلاد، وحدد الخبراء العامل المسبب للمرض، واعترفت منظمة الصحة العالمية بانتشار الفيروس واعتبرتها حالة طارئة ذات أهمية دولية وأعطت المرض اسمه الرسمي "COVID-2019"، وقد تجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين 63.8 ألف شخص، توفي 1380، وأصيب 505 أشخاص خارج الصين، بما في ذلك حالتان في روسيا.