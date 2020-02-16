مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6% في العام المقبل

أعلنت وزارة التخطيط المصرية عن خطة للوصول بمعدل النمو في العام المالي المقبل 2020/ 2021 إلى 6 بالمئة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، فقد أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع عقدته مع قيادات الوزارة لمناقشة الهيكل العام لخطة العام المالي 20/2021 أنه "من المستهدف الوصول إلى معدل نمو 6 بالمئة خلال العام المالي 20/2021".

