وزير الطاقة السعودي: المملكة تصدر الغاز والبتروكيماويات قريبا

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن المملكة ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريبا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال حديثه في مؤتمر سابك 2020 الذي انطلقت فعالياته، يوم أمس، بمدينة الجبيل، بمشاركة مسؤولين وخبراء في البتروكيماويات، أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن المملكة تسعى إلى كامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإفصاح عن أمر يعد مفخرة للسعودية.

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أنها تُجري مناقشات مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم بشأن مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة في قطاع الغاز العالمي.

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحية في العالم، وتوصف بأنها تنتج برميل نفط من كل 10 براميل عالميا، كما أن لديها أعلى معدل ربحية وأقل معدل تكلفة وأضخم احتياطي نفطي مثبت بالعالم مقدر بنحو 266 مليار برميل.