البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى ملياري دولار في نوفمبر 2019

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018.

وحسب "رويترز" أضاف البنك إن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1 في المئة. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.

وأظهرت البيانات الأولية للبنك، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وأشار المركزي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بذلك خلال الفترة من أول يوليو/ تموز وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019-2020) إلى نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية، بزيادة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة 12.1%.