ترامب يهدد حلفاءه بوقف التبادل الاستخباراتي إن لم يطبقوا الحظر على "هواوي"

صرح السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بإيقاف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي".

ومازالت واشنطن تضغط على حلفائها لوقف تعاونها مع عملاق الاتصالات الصيني هواوي لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة.

وقال غرينيل: "كلفني (ترامب) توضيح أن أي دولة تختار موردا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات".

وأضاف: "إن الرئيس اتصل به الأحد من الطائرة الرئاسية وطلب منه إيصال هذه الرسالة"، بحسب ما ذكر موقع "channelnewsasia".

وأعلن الحلفاء الرئيسيون للولايات المتحدة في أوروبا، وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا، بأنهم لن يوقفوا تعاونهم مع هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس ولكنهم سيفرضون قيودا عليها.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، السبت، إن هواوي هي "حصان طروادة للمخابرات الصينية".

وتنفي شركة الاتصالات الصينية بشدة المزاعم الأمريكية عن علاقتها بالحكومة الصينية، وتعتبر هذا التعامل معها من قبل واشنطن بأنه "تنمر اقتصادي".

ووجهت محكمة أمريكية الجمعة لشركة هواوي المزيد من التهم الجنائية المتعلقة بسرقة ملكية فكرية، ما يضيف إلى المزاعم السابقة بأن الشركة سرقت أسرارا تجارية من شركة "تي موبايل" الاميركية للاتصالات.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أجلت تطبيق العقوبات المفروضة على شركة هواوي الصينية، حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل، مما أثار دهشة وسائل الإعلام العالمية بعد الحرب الإعلامية الشرسة التي شنتها واشنطن على الشركة مؤخرا.