الصين تبدأ قبول طلبات رفع الضرائب عن نحو 700 بضاعة أمريكية قريبا

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس دولة جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقبل طلبات إعفاءات جمركية جديدة لـ 696 منتجًا مستوردًا من الولايات المتحدة بما في ذلك لحم الخنزير ولحم البقر وفول الصويا والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

وتسعى الشركات التي فرضت عليها رسوم أثناء التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية. وقالت وزارة المالية في بيان، إن لجنة التعريفات يمكن أن تقبل الطلبات ابتداءا من 2 مارس/آذار.

كما تقدم الصين إعفاءات جمركية على المعدات الطبية الأمريكية وسط تفشي الفيروس، بحسب ما نقلته "أ إف بي"، وستكون الإعفاءات صالحة لمدة عام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة المال الصينية، يوم 6 فبراير/شباط، عن تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة بمقدار النصف ابتداء من الـ 14 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين المقبلين.