مصرف يقرر إلغاء عشرات آلاف الوظائف

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن مصرفا بريطانيا قرر إلغاء آلاف الوظائف، وذلك لتطبيق خطة التقشف في الموازنة والتقليل من التكاليف غير الضرورية.

ونقل موقع "بلومبرغ" إعلان المدير العام بالوكالة لمجموعة "HSBC" نويل كوين، الذي قال إن "المجموعة ستلغي 15 في المئة من وظائفها على مستوى ​العالم​ أي ما يساوي 35 ألف وظيفة، في إطار خطتها لخفض كبير للتكاليف".

وأوضح كوين قائلا: "هدفنا هو تخفيض وظائفنا الحالية البالغ عددها 235 ألف وظيفة إلى 200 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وكانت بعض شركات المقاولات قد استدانت مبالغ مالية من عدد من الشركات والبنوك وأهمها بنك "باركليز" و HSBC" ومجموعة "إليوند" و"ستاندريوكي".

هذه البنوك والمجموعات كانت قد طلبت، في وقت سابق، ضخ 27 مليون دولار حتى تستطيع الشركة الاستمرار بالعمل.