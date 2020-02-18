آبل توجه تحذيرا إلى مستثمريها: الأرباح تنخفض بفعل كورونا

واعتبرت الشركة في بيان وجهته إلى المستثمرين أنها "لم تعد تتوقع تحقيق الإيرادات التي قدمتها الشهر الماضي لربع مارس/ آذار المقبل"، حسب "سي إن إن".

ومعظم أعمال آبل تتمركز في الصين، وتقول الشركة إن "صحة كل شخص يساعد في جعل هذه المنتجات ممكنة هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل بقرب مع موردينا وخبراء الصحة العامة بينما يستمر الفيروس بالتفشي".

ويؤثر نقص إمدادات هاتف آيفون على مبيعات آبل بشكل عام.

وتشهد مبيعات آيفون ارتفاعاً بشكل عام، حيث ارتفعت في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2019 بنسبة 8% تقريباً لتبلغ 56 مليار دولار.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قالت، في وقت سابق، إن "عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية أمس الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق".

وذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد زاد 93 حالة ليرتفع العدد إلى 1789 شخصا يوم الاثنين. وأضافت اللجنة في موقعها الالكتروني، أن عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الإقليم، وهو بؤرة انتشار الفيروس، ارتفع 1807 حالات يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59989 شخصا.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.