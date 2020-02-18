توقعات حول إتمام مشروع "التيار الشمالي-2" بحلول نهاية عام 2020

صرح نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، بمؤتمر صحفي عقد في برلين، بأن التوقعات بشأن مواعيد انتهاء عملية تسليم مشروع "التيار الشمالي- 2" ما زالت غير واضحة تماما، ولكن من المؤكد أنها ستتم في أواخر عام 2020.

وقال سوروكين "يجب الانتهاء من المشروع بنهاية هذا العام - بداية العام المقبل"، مضيفًا أن الوزارة واثقة من أن "المشروع سيكتمل".

وأضاف "في الوقت الحالي، سنحتفظ بجميع التوقعات الخاصة بمواعيد الإنجاز".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2"، مطالبة الشركات المنفذة بالتوقف الفوري عن تنفيذ المشروع، فأعلنت شركة "Swiss Allseas" السويسرية على الفور تعليق عمليات مد خط أنابيب الغاز.

وتعارض الولايات المتحدة مشروع "التيار الشمالي- 2"، كي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما صرحت روسيا مرارًا أن المشروع مفيد تجاريا وخدميا لأوروبا.

وتواصل الولايات المتحدة الإصرار على أن يتخذ شركاؤها الأوروبيون إجراءات لضمان أمن الطاقة الخاص بهم وضمان إمدادات الغاز دون انقطاع عبر أوكرانيا.