البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

وكان المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، 75 نقطة أساس إلى 11.25 في المئة كما كان متوقعا، في أكثر خطواته إحكاما منذ بدء سياسة تيسير نقدي في يوليو/ تموز، مما يشير إلى تراجع في الحفز النقدي مع تعافي الاقتصاد من الركود.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع آراء أجرته "رويترز" عند خفض بواقع 50 نقطة أساس، إذ توقع فريق من الاقتصاديين مئة نقطة، فيما توقع آخرون أن يبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير نظرا لزيادة التضخم وضعف الليرة لنهاية 2019.

ووصف البنك المركزي التركي، في بيان حينها، خفض سعر الفائدة "بالمدروس"، وقال إن التضخم "يتفق بشكل كبير" مع توقعات سابقة له بأن يسجل 8.2 في المئة بحلول نهاية العام.