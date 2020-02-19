بسبب كورونا... انخفاض معدل تكرير النفط في الصين إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات

خفضت شركات تكرير النفط الصينية معدلات تشغيلها اليومية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، استجابة لتراجع الطلب على منتجات النفط بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب تقارير إعلامية.

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن معدلات التشغيل تراجعت إلى قرابة 10 ملايين برميل يوميًا من 11.4 مليون برميل يوميًا مطلع هذا الشهر، وأقل من المتوسط البالغ 13 مليون برميل في العام الماضي.

وقالت "لي لي" المحللة لدى "آي سي آي إس" إن شركات تكرير النفط في الصين قد تواجه أصعب أوقاتها في الأسبوعين المقبلين، محذرة من فائض الإنتاج وارتفاع المخزونات في ظل تراجع الطلب.

في وقت سابق من هذا الشهر قالت شركة "أويلكس" للبيانات والتحليلات النفطية إن شركات التكرير التابعة للحكومة الصينية خفضت معدلات التشغيل بنسبة 10% أو ما قدره 940 ألف برميل يوميًا، لكن شركات التكرير المستقلة خفضت معدل المعالجة بنحو 25%، وفقًا لموقع "أويل برايس".

من جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إنه في أفضل الأحوال ستكون التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين قصيرة الأجل، لكنها تأتي في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي هشًا.

وأضافت: "هناك عدد من السيناريوهات، وهذا يتوقف على مدى سرعة انتشار الفيروس، فإذا انتهى الوباء قريبًا، نتوقع استقرار الاقتصاد الصيني قريبًا. ستكون النتيجة انخفاضًا حادًا في النمو خلال الربع الأول، لكن الأثر سيكون طفيفًا على العالم بأكمله".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم.